Тотальная очистка: кадры разминирования окрестностей Нагорного Карабаха российскими миротворцами

С ноября прошлого года миротворцы очистили 2490,1 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий от неразорвавшихся мин и снарядов, обнаружив и обезвредив 26759 взрывоопасных предметов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Так, миротворцы каждый день вблизи линии разграничения в районах Карабаха проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин.

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования выполняют задачи по очистке населенных пунктов и близлежащих территорий, предназначенных для сельскохозяйственных угодий и выпаса домашнего скота. Миротворцы вывозят взрывоопасные предметы на специально оборудованный полигон, а затем уничтожают их. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

С ноября прошлого года миротворцы очистили 2490,1 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий от неразорвавшихся мин и снарядов, обнаружив и обезвредив 26759 взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Нагорном Карабахе на тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские военнослужащие обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.