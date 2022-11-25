«Я заступил на смену с похмелья»: почему врачи не спасли младенца в Чистоозерной ЦРБ

Полуторамесячного ребенка привезли в больницу с подозрением на ОРВИ, через несколько дней младенец скончался - родители малыша начали собственное расследование.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress

В новосибирской больнице умер полуторамесячный ребенок с признаками простудного заболевания. Младенца сначала лечили в стационаре, но когда состояние ухудшилось - перевели в реанимацию. Родители обвиняют анестезиолога, который оказывал помощь мальчику... будучи с похмелья шесть часов не мог поставить катетер. И этому есть видеоподтверждение. Отец записал на телефон признание врача. Кадры изучают следователи.

«- Заступил на смену с похмелья

- Какое отделение?

- Отделение реанимации

- В Чистоозерном?

- Чистоозерной ЦРБ», - это диалог отца погибшего младенца и врача-анестезиолога.

Спустя сутки врачи зафиксируют смерть полуторамесячного Даниила.

«В пятницу восемнадцатого мы обнаружили у ребенка в подгузнике при мочеиспускании кровь и поехали в больницу. Стало ухудшаться состояние ребенка, в 8 часов вечера 21 ноября было принято решение перевести его в отделение реанимации», - рассказал Денис Стойлик, отец младенца.

Предварительный диагноз - ОРВИ. На назначенные антибиотики, по словам отца, ребенок реагировал тяжело. Именно в неэффективном лечении и халатности родители обвиняют медиков. Анестезиолог, по их словам - был пьян. То, что спасением ребенка занимался нетрезвый врач, подтвердила и соседка по палате.

«Он даже попутал этажи зашел на второй, а на первый надо было. Он пошел к мамочке, от него очень разило перегаром. Долго они там были, очень долго … Проснулась где-то полчетвертого от того, что кричала, плакала мама. Я зашла в палату, говорю что случилось? А медсестра старшая говорит, ну ..умер», - поделилась Надежда, соседка по палате.

Наличие алкоголя в крови анестезиолога подтвердил и тест.

«На утро я обратился к главному врачу больницы, чтобы освидетельствовать анестезиолога на состояние алкогольного опьянения. Он подышал в аппарат, на аппарате показало алкоголь в крови», - рассказал Денис Стойлик.

В самой больнице заверили - они шокированы произошедшим и будут тщательно разбираться. За 10 лет работы анестезиолог еще ни разу не подорвал доверие начальства.

«Нареканий в плане трудовой дисциплины ни разу не поступало. Обвинение, которое было высказано родственниками, ни я, ни заведующий отделением, ни персонал подтвердить не можем, ранее в таком состоянии он замечен не был. Для меня это было тяжелым испытанием, просто "взорвавшаяся бомба". Работу свою он выполняет достаточно хорошо. То, что происходило 22 числа, похоже на что-то страшное», - заявил Александр Зимин, главный врач ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ».

Свое расследование сейчас ведут и сами родители, адресуя медикам главный вопрос, а что если их сыну все таки можно было помочь? Чтобы установить точную причину смерти потребуется экспертиза. В том числе, чтобы понять могли ли повлиять на исход действия анестезиолога.

«Я полагаю, что если человек знал, что он в нетрезвом состоянии, то это вплоть до умышленных действий. Поэтому это, в первую очередь, сейчас работа со Следственным комитетом. Ну понятное дело - с видеокамеры это будет. Один из аргументов в деле. Но здесь надо смотреть на качество оказываемой медицинской помощи, в любом случае должна быть проведена экспертиза. Должно быть проведено всестороннее разбирательство по данному случаю. Я считаю, что случай вопиющий», - отметила Юлия Стибикина, юрист по медицинским вопросам.

Уголовное дело возбуждено с формулировкой «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». На контроль дело взяла прокуратура и детский омбудсмен.