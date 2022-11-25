Путин заявил, что Россия не откажется от «огромных» планов по развитию страны

Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих в зоне СВО заявил о неизменности планов по развитию России.

© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress

Россия не откажется от планов по развитию экономики, социальной сферы и реализации нацпроектов. Президент РФ Владимир Путин подтвердил курс на развитие страны на встрече с матерями военнослужащих в зоне специальной военной операции.

«Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, ее социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы», - заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что эти планы будут реализованы, если вопросы, которые стоящие перед страной, решать вместе, так как «залог наших успехов - это единство».