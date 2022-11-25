Путин заявил о стремлении врагов России дискредитировать наших военных в зоне СВО

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Противники России орудуют в информационном поле, чтобы обесценить действия наших военнослужащих, защищающих Донбасс, Запорожье и Херсон в зоне специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин объяснил, кому выгодна такая информационная война, на встрече с матерями военнослужащих в зоне СВО.

«Вот, что касается, прямо скажем, действий противника - ребята ваши сражаются напрямую с противником, вот он напротив прямо, а в информационной сфере тоже противник. Вот, когда вы говорите, что пытались кого-то убедить в чем-то, вкинуть какую-то там ложную информацию, побудить к каким-то действиям, они побуждают к каким действиям? Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют то, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын. Вот для чего это делается. Обесценить то, что делают наши ребята», - отметил Путин.

Российский президент добавил, что противником движет также стремление «обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв, защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне. Вот что они делают».