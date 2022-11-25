Еврокомиссия опровергла разработку запрета импорта российского газа в ЕС

Представитель ЕК заявил, что вопрос о введении запрета на импорт российского газа в ЕС не рассматривается.

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Вопрос о введении запрета на импорт российского газа в ЕС не рассматривается. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ. Мы принимали ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями», - отметил Мамер на брифинге 25 ноября.

Мамер подчеркнул, что Еврокомиссия никогда не анонсировала, что работает над введением полного запрета российского газа.

«Ничего не изменилось», - заявил Мамер.

Напомним, что страны ЕК предлагают ввести потолок цен на российский газ, что в России считают неприемлемым и готовы полностью прекратить поставки в случае введения подобных ограничений.