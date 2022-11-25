Вдова режиссера Говорухина погибла при пожаре в коттедже в Новой Москве

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Вдова режиссера и актера Станислава Говорухина Галина погибла в результате пожара в коттеджном поселке в Новой Москве. Отмечается, что пожар возник в поселке Лесное Озеро в частном доме с мансардой.

«При пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина», - приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Как проинформировал агентство городской главк МЧС РФ, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, вскоре он был локализован и ликвидирован.

Напомним, Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года после продолжительной болезни. Всего он снял 26 фильмов, среди них - «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и «Дети капитана Гранта». Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.