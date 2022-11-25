Армия Путин: участники СВО не делят себя на касты и помогают друг другу, от этого зависит их жизнь Глава государства подчеркнул, что участники спецоперации очень достойно несут службу. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Участники специальной военной операции не делят себя на касты и помогают друг другу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих. «Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные касты и национальности, все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь», - сказал он. Глава государства подчеркнул, что участники спецоперации очень достойно несут службу. Экспертное мнение и аналитика