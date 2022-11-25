В Душанбе судят боевика ИГИЛ*, которого через Интерпол разыскивала РФ

В Таджикистане идет судебный процесс по делу одного из пропагандистов ИГИЛ*.

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В столице Таджикистана идет судебный процесс по делу одного из пропагандистов террористической группировки «Исламское государство»* Парвизом Саидрахмоновым, он же Абу Довуд, которого через Интерпол разыскивала Россия. Об этом РИА Новости сообщил источник в МВД Таджикистана.

«Саидрахмонов был доставлен месяц тому назад из Турции по запросу Таджикистана, и сейчас идет суд на ним», - отметил собеседник агентства.

Источник сообщил, что «Саидрахмонов обвиняется в терроризме, убийстве, захвате заложников, вербовке, участии в боевых действиях на территории иностранного государства и организации террористической организации». По данным следствия, Саидрахмонов подозревается в терактах в Таджикистане, России и Швеции.

По сведениям МВД Таджикистана, Саидрахмонов в 2014 году выехал в Ирак, участвовал в боевых действиях. В июле 2022 года Турция по запросу Таджикистана экстрадировала Парвиза Саидрахмонова.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.