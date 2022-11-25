В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова в ответ Столтенбергу назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима

Ирина Елагина
15:16 25.11.2022
Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО о поставках Украине новых боеприпасов советского образца.
Захарова в ответ Столтенбергу назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
© Фото: MFA Russia, Globallookpres
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО об увеличении помощи Украине в виде поставок оборудования и боеприпасов советского образца. Российский дипломат расценила это как еще одно подтверждение соучастия НАТО в преступлениях киевской власти.

«НАТО - соучастник преступлений киевского режима», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Столтенберг ранее заявил, что страны - члены Североатлантического альянса смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советского образца, которые необходимы Украине, на вооружении которой стоит артиллерия советской эпохи. По словам Столтенберга, это стало возможным потому, что ряд стран НАТО «сохранили производственные мощности».

Напомним, что сегодня Столтенберг назвал «ужасающим» начало зимы для Украины, США и ЕС из-за военной специальной операции, проводимой Россией, и заявил о намерении увечить военную помощь Киеву.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:28 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
15:22 В стране и мире
Видео
Путин: в Интернете куча обмана, это оружие борьбы
13:43 В стране и мире
Минтруд: один день участия в СВО засчитывается за два рабочих дня
13:49 В стране и мире
Минюст РФ внес Meta* в реестр экстремистских организаций
12:12 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры поврежденного «Северного потока - 2» в датской экономической зоне
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.