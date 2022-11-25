Захарова в ответ Столтенбергу назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО об увеличении помощи Украине в виде поставок оборудования и боеприпасов советского образца. Российский дипломат расценила это как еще одно подтверждение соучастия НАТО в преступлениях киевской власти.

«НАТО - соучастник преступлений киевского режима», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Столтенберг ранее заявил, что страны - члены Североатлантического альянса смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советского образца, которые необходимы Украине, на вооружении которой стоит артиллерия советской эпохи. По словам Столтенберга, это стало возможным потому, что ряд стран НАТО «сохранили производственные мощности».

Напомним, что сегодня Столтенберг назвал «ужасающим» начало зимы для Украины, США и ЕС из-за военной специальной операции, проводимой Россией, и заявил о намерении увечить военную помощь Киеву.