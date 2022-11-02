Поезд насмерть сбил ребенка в наушниках в Новосибирской области

По предварительной версии, девочка переходила пути в неположенном месте и не заметила приближение поезда.

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В Новосибирской области под колесами поезда погиб ребенок. Инцидент произошел в городе Обь, в районе платформы «Аэрофлот», сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Электропоездом была смертельно травмирована 14-летняя девочка, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте в капюшоне и в наушниках. Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту трагедии проводится проверка, на месте происшествия работает следственная группа и эксперты, которым предстоит установить все обстоятельства ЧП.