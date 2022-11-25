Главврач Чистоозерной больницы шокирован ситуацией с обвиненным в смерти младенца анестезиологом

Главврач от имени больницы выразил соболезнования родителям и родственникам умершего в ней младенца.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Львов, РИА Новости

Главный врач ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» Александ Зимин прокомментировал телеканалу «Звезда» ситуацию с анестезиологом, обвиненным в смерти младенца.

«Нареканий в плане выполнения трудовой дисциплины, исполнительности в плане выполнения своих должностных обязанностей ни разу не поступало. Обвинение, которое было высказано, ни я, ни заведующий отделением, ни персонал подтвердить не можем, ранее в таком состоянии он замечен не был. Для меня это было тяжелым испытанием, просто "взорвавшаяся бомба". Работу свою он выполняет достаточно хорошо. То, что происходило 22 числа, похоже на что-то страшное», - сказал Александр Зимин.

Главный врач от имени Чистоозерной больницы выразил соболезнования родителям и родственникам умершего в ней младенца, подчеркнув, что необходимо разобраться в причинах случившегося и понять, можно ли было спасти ребенка.

Александр Зимин также сообщил, что на данный момент по факту оказания медицинской помощи проводится ведомственная проверка качества безопасности медпомощи.

«Также подключены правоохранительные органы. Все документы изъяты и все находится в этих органах. Все находится на контроле следственных органов», - добавил главврач.

Полуторамесячный Даниил заболел 17 ноября и был доставлен в Чистоозерную ЦРБ на осмотр. Постепенно состояние младенца ухудшилось и его перевели в реанимацию. Во вторник, 22 ноября в 3 часа ночи ребенок умер. Родители Даниила обвинили во всем анестезиолога Алексея Андриянова, который в нетрезвом состоянии не смог оперативно оказать младенцу экстренную медпомощь. Отец ребенка записал врача на видео, в котором тот признался в содеянном.