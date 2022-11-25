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Первый замминистра обороны Цаликов принял участие в конференции по отношениям общества и ВС РФ

14:25 25.11.2022
В Национальном центре управления обороной РФ прошла межведомственная научно-практическая конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов выступил перед участниками ежегодной конференции, посвященной отношениям Вооруженных сил страны и российского общества. Мероприятие прошло в Национальном центре управления обороной.

В конференции приняли участие общественники, представители органов власти, научно-исследовательских организаций, учебных заведений, предприятий ОПК, промышленности и бизнеса. По словам первого замминистра обороны, события минувших лет говорят о правильности курса, проводимого в России последние 22 года.

«Огромную роль в этом процессе играет гражданское общество и власть, которую вы олицетворяете, все без исключения субъекты Российской Федерации, министерства, ведомства», - сказал Цаликов.

На встрече был проанализирован опыт межведомственного взаимодействия, а также выработаны шаги по совершенствованию работы в интересах обороны страны. Также обсуждались вопросы обеспечения научно-технологического суверенитета и развития телекоммуникационных технологий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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