Первый замминистра обороны Цаликов принял участие в конференции по отношениям общества и ВС РФ
Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов выступил перед участниками ежегодной конференции, посвященной отношениям Вооруженных сил страны и российского общества. Мероприятие прошло в Национальном центре управления обороной.
В конференции приняли участие общественники, представители органов власти, научно-исследовательских организаций, учебных заведений, предприятий ОПК, промышленности и бизнеса. По словам первого замминистра обороны, события минувших лет говорят о правильности курса, проводимого в России последние 22 года.
«Огромную роль в этом процессе играет гражданское общество и власть, которую вы олицетворяете, все без исключения субъекты Российской Федерации, министерства, ведомства», - сказал Цаликов.
На встрече был проанализирован опыт межведомственного взаимодействия, а также выработаны шаги по совершенствованию работы в интересах обороны страны. Также обсуждались вопросы обеспечения научно-технологического суверенитета и развития телекоммуникационных технологий.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов