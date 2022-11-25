Минюст РФ внес Meta* в реестр экстремистских организаций

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Министерство юстиции Российской Федерации внесло компанию Meta* в реестр экстремистских организаций. Соответствующий реестр опубликован на официальном сайте министерства.

Размещенный на сайте Минюста РФ «Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"» обновился 25 ноября.

«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* по реализации продуктов - социальных сетей Facebook* и Instagram* (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)», - указывается в параграфе 96 данного перечня.

Кроме того, в параграфе указывается, что решение Тверского районного суда города Москвы от 21 марта текущего года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июня 2022 года не распространяются на деятельность мессенджера WhatsApp.

Напомним, что компания Meta* была признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Кроме того, решением Тверского суда Москвы была запрещена на территории России работа принадлежащих компании соцсетей Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.