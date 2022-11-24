В надежных руках медспецназа: как работает российский полевой госпиталь в Белоруссии

В данном госпитале трудятся 124 профессионала: терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи. В нем есть приемное отделение, терапевтическое, хирургическое, реанимация, аптека.
В Белоруссии развернута работа российского медицинского отряда специального назначения. На учениях на белорусском полигоне побывала корреспондент «Звезды».
Перекрестный огонь - раненый в окопе теряет сознание. Это значит, что ему нужна срочная медицинская помощь. Сослуживцы тут же эвакуируют товарища с поля боя.
«Задача - эвакуировать раненого из красной зоны - зоны боевых действий - в желтую, то есть в более безопасную зону. Тяжело физически и психологически. Звучат выстрелы. Они практически беспрерывны», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.
В укрытии осмотреть бойца можно более тщательно, определить характер ранения. В данном условном случае кровоточит бедро. Нужно наложить жгут. Затем, буквально с рук на руки, передать медикам.
Целый спецназ российских врачей работает на данном полигоне в Белоруссии - 124 профессионала: терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи сделают все для спасения жизни и возвращения здоровья.
«Приемное отделение, терапевтическое, хирургическое, реанимация, аптека - это целый городок, который, благодаря работе генераторов, абсолютно автономный. Его пропускная способность - до 300 человек в сутки», - пояснила корреспондент.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.