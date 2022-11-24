Армия Армия Армия

В надежных руках медспецназа: как работает российский полевой госпиталь в Белоруссии

Елена Сивонен
Марина Крижановская
05:02 24.11.2022
В данном госпитале трудятся 124 профессионала: терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи. В нем есть приемное отделение, терапевтическое, хирургическое, реанимация, аптека.
В надежных руках медспецназа: как работает российский полевой госпиталь в Белоруссии
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Белоруссии развернута работа российского медицинского отряда специального назначения. На учениях на белорусском полигоне побывала корреспондент «Звезды».

Перекрестный огонь - раненый в окопе теряет сознание. Это значит, что ему нужна срочная медицинская помощь. Сослуживцы тут же эвакуируют товарища с поля боя.

«Задача - эвакуировать раненого из красной зоны - зоны боевых действий - в желтую, то есть в более безопасную зону. Тяжело физически и психологически. Звучат выстрелы. Они практически беспрерывны», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

В укрытии осмотреть бойца можно более тщательно, определить характер ранения. В данном условном случае кровоточит бедро. Нужно наложить жгут. Затем, буквально с рук на руки, передать медикам.

Целый спецназ российских врачей работает на данном полигоне в Белоруссии - 124 профессионала: терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи сделают все для спасения жизни и возвращения здоровья.  

«Приемное отделение, терапевтическое, хирургическое, реанимация, аптека - это целый городок, который, благодаря работе генераторов, абсолютно автономный. Его пропускная способность - до 300 человек в сутки», - пояснила корреспондент.

© ТРК "Звезда"

Медицинский отряд специального назначения может работать в любых условиях: как мирного, так и военного времени. Прием здесь круглосуточный. Аппарат в этом «полевом» кабинете по качеству рентгенограммы не уступит стационарному. Патологию, например, врач выявит сразу. Найдет по снимкам и инородное тело, если оно есть.

«Если слишком глубоко, то необходима полостная операция. Если поверхностно, то достаточно одного хирурга. Надрезик - и можно вытащить либо пулю, или осколок», - объяснил врач-рентгенолог Мунко Жалсапов.

Корреспондент Елена Сивонен побывала и в полевой операционной, в которой одновременно могут находиться два пациента.

«Медицинский комплекс - как современный медицинский центр, только в полевых условиях. В этой операционной можно проводить любые, даже самые высокотехнологичные операции. Если это необходимо, помощь можно оказывать одновременно двум пациентам», - отметила она.

В пневмокаркасной операционной все самое нужное: функциональные столы, наркозно-дыхательные аппараты, рециркуляторы воздуха и, конечно, инструменты. Хирургу с 30-летним стажем Андрею Чеснокову этого более, чем достаточно для проведения сложнейших операций.

«Любые патологии, связанные с брюшной полостью, с грудной клеткой, с конечностями - наложение каких-то фиксационных аппаратов, внешней фиксации, любые операции», - поделился врач-хирург.

Военно-полевой госпиталь только развернут в Белоруссии, но уже работает как хорошо отлаженный механизм. Врачи в погонах в один голос заявляют: при необходимости поставят на ноги любого пациента. Поэтому российские военнослужащие могут быть спокойны - они в надежных руках медицинского спецназа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:40 В стране и мире
Небензя заявил о начатой расправе украинскими боевиками на правом берегу Днепра
00:46 В стране и мире
Сербия и Косово достигли соглашения по вопросу автомобильных номеров
21:32 В стране и мире
Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о ходе спецоперации
19:48 В стране и мире
Суд отправил под домашний арест арендатора сгоревшего склада цветов в Москве
17:19 В стране и мире
Видео
Путин: РФ поддерживает решение об оснащении миротворцев ОДКБ современными вооружениями
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.