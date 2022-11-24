В надежных руках медспецназа: как работает российский полевой госпиталь в Белоруссии

В данном госпитале трудятся 124 профессионала: терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи. В нем есть приемное отделение, терапевтическое, хирургическое, реанимация, аптека.

© Фото: ТРК "Звезда"

В Белоруссии развернута работа российского медицинского отряда специального назначения. На учениях на белорусском полигоне побывала корреспондент «Звезды».

Перекрестный огонь - раненый в окопе теряет сознание. Это значит, что ему нужна срочная медицинская помощь. Сослуживцы тут же эвакуируют товарища с поля боя.

«Задача - эвакуировать раненого из красной зоны - зоны боевых действий - в желтую, то есть в более безопасную зону. Тяжело физически и психологически. Звучат выстрелы. Они практически беспрерывны», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

В укрытии осмотреть бойца можно более тщательно, определить характер ранения. В данном условном случае кровоточит бедро. Нужно наложить жгут. Затем, буквально с рук на руки, передать медикам.

Целый спецназ российских врачей работает на данном полигоне в Белоруссии - 124 профессионала: терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи сделают все для спасения жизни и возвращения здоровья.

«Приемное отделение, терапевтическое, хирургическое, реанимация, аптека - это целый городок, который, благодаря работе генераторов, абсолютно автономный. Его пропускная способность - до 300 человек в сутки», - пояснила корреспондент.