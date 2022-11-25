Женское мужество под обстрелами: в МО рассказали о подвигах бойцов и медиков в зоне спецоперации

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Старшина медицинской службы Оксана Воронкова

С первых дней специальной военной операции старшина медицинской службы Оксана Воронкова неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывала неотложную медицинскую помощь военнослужащим воздушно-десантной дивизии.

Медицинский отряд, в котором находилась Оксана, двигался в заданный район в составе колонны подразделения ВДВ. Командиру отряда поступила информация, что тактический воздушный десант, взявший под контроль стратегически важный объект, ведет ожесточенные бои с многократно превосходящим числом противника.

Было принято решение направить в данный район ведения боев подвижную медицинскую группу, в состав которой была назначена Оксана. Ночью скрытно, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и деятельность вражеских диверсионных групп, военные медики прибыли в заданный район и приступили к оказанию помощи раненых десантникам, обороняющим важный объект.

Расположившись в одном из зданий, Оксана приступила к оказанию качественной медицинской помощи пострадавшим товарищам. Стремясь выбить российские войска с занятых позиций, националисты нанесли сосредоточенный огневой удар по объекту. Часть снарядов легла в непосредственной близости от временного медицинского пункта. В результате удара здание частично обрушилось.

В условиях ведения противником артиллерийских и минометных обстрелов, рискуя жизнью, Оксана лично на руках переносила раненых в безопасное место, после продолжив оказывать медицинскую помощь. За проявленные в ходе специальной военной операции мужество и героизм старшина медицинской службы Оксана Воронкова награждена медалью «За отвагу».