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Женское мужество под обстрелами: в МО рассказали о подвигах бойцов и медиков в зоне спецоперации

00:30 25.11.2022
Медработники наряду с военнослужащими оперативно оказывают помощь раненым бойцам и рискуя собственными жизнями, спасают боевых товарищей.
Женское мужество под обстрелами: в МО рассказали о подвигах бойцов и медиков в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Старшина медицинской службы Оксана Воронкова

С первых дней специальной военной операции старшина медицинской службы Оксана Воронкова неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывала неотложную медицинскую помощь военнослужащим воздушно-десантной дивизии.

Медицинский отряд, в котором находилась Оксана, двигался в заданный район в составе колонны подразделения ВДВ. Командиру отряда поступила информация, что тактический воздушный десант, взявший под контроль стратегически важный объект, ведет ожесточенные бои с многократно превосходящим числом противника.

Было принято решение направить в данный район ведения боев подвижную медицинскую группу, в состав которой была назначена Оксана. Ночью скрытно, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и деятельность вражеских диверсионных групп, военные медики прибыли в заданный район и приступили к оказанию помощи раненых десантникам, обороняющим важный объект.

Расположившись в одном из зданий, Оксана приступила к оказанию качественной медицинской помощи пострадавшим товарищам. Стремясь выбить российские войска с занятых позиций, националисты нанесли сосредоточенный огневой удар по объекту. Часть снарядов легла в непосредственной близости от временного медицинского пункта. В результате удара здание частично обрушилось.

В условиях ведения противником артиллерийских и минометных обстрелов, рискуя жизнью, Оксана лично на руках переносила раненых в безопасное место, после продолжив оказывать медицинскую помощь. За проявленные в ходе специальной военной операции мужество и героизм старшина медицинской службы Оксана Воронкова награждена медалью «За отвагу».

© Минобороны России

Лейтенант Алексей Тимошенко командир взвода

Лейтенант Алексей Тимошенко получил указание провести разведку направления возможного наступления противника. Скрытно выдвинувшись с подчиненными, Алексей занял удобную наблюдательную позицию на возможном направлении движения вражеской техники.

Грамотно выбранная лейтенантом Тимошенко позиция позволила обнаружить движение штурмового отряда противника на легкобронированной технике, при этом не демаскировать свои позиции.

Передав координаты колонны минометной батарее, Алексей принял решение атаковать колонну, используя элемент неожиданности. Завязав бой, Алексей остановил движение штурмовой группы, что позволило минометной батарее вести прицельный огонь по колонне. Понеся значительные потери в технике и личном составе, противник был вынужден отступить, бросив технику.

Оперативные и профессиональные действия лейтенанта Алексея Тимошенко позволили нанести значительный урон противнику и не допустить потерь среди вверенного ему личного состава.

© Минобороны России

Старший лейтенант Михаил Попович

Старший лейтенант Михаил Попович выполнял задачи в составе подразделения по обороне позиций наших войск.

Противник вел массированный артиллерийский обстрел на всю глубину обороны. По командному пункту был нанесен удар реактивной системой залпового огня.

В результате обстрела Михаил был ранен. Однако, несмотря на полученное осколочное ранение, он оказал медицинскую помощь пострадавшим товарищам и вытащил из-под обломков горящего здания пятерых раненых военнослужащих.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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