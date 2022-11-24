«Они держат их за одно место»: Лукашенко заявил, что убийство российских пленных совершено из-за США

Александр Лукашенко связал убийство киевским режимом российских военнопленных с зависимостью Украины от США.

© Фото: Kremlin Pool via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство пленных российских военнослужащих на Украине было преднамеренным и связано с зависимостью киевского режима от США. Своей точкой зрения Лукашенко поделился с Telegram-каналом «Пул Первого».

«Они сделали это для эскалации. Их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельные умные люди так не поступают», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.