«Они держат их за одно место»: Лукашенко заявил, что убийство российских пленных совершено из-за США
Александр Лукашенко связал убийство киевским режимом российских военнопленных с зависимостью Украины от США.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство пленных российских военнослужащих на Украине было преднамеренным и связано с зависимостью киевского режима от США. Своей точкой зрения Лукашенко поделился с Telegram-каналом «Пул Первого».
«Они сделали это для эскалации. Их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельные умные люди так не поступают», - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.