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В России впервые клипировали аневризму сонной артерии через нос

Катерина Радомская
Ирина Елагина
22:48 24.11.2022
Уникальную операцию по купированию аневризмы сонной артерии через нос провели в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В России впервые надели клипсу на аневризму сонной артерии через нос. Убрали смертельный дефект с минимальным уроном для организма. Уникальную операцию провели врачи Центральной клинической больницы Управделами президента РФ. Вмешательство пятого - самого высокого - уровня сложности сможет теперь спасать жизни тысячам пациентов.

Яркий свет эндоскопа, и, с помощью специальных хирургических приборов, врач добирается до аневризмы - вздутой стенки артерии, которая, если разрывается, часто приводит к моментальной смерти. Диагностируют аневризму обычно на МРТ. Выявленный «смертельный шарик» и привел Наталью Фламан на операционный стол.

«Я видела такой сон - маму свою увидела, она мне сказала, что у тебя будет постоянно болеть голова и, наверное, это было спусковым крючком. Я пошла, сделала МРТ, и у меня обнаружили аневризм», - рассказала пациентка Наталья Фламан.

Обычно операция проводится через надрез в черепе. Восстановление долгое. Врачи же Центральной клинической больницы первые в России подобрались к аневризме сонной артерии через нос. Способ, оказалось, в разы ускоряет реабилитацию.

«Ни у кого не возникло мысли, что это можно сделать через нос. Мы понимаем и знаем, как это сделать, почему не должно случиться никаких осложнений», - рассказал Алан Викторович Царикаев, врач-нейрохирург ЦКБ УДП РФ.

Операция проводится в четыре руки - перед тем, как нейрохирург поставит титановую клипсу на аневризму, лор обрабатывает стенки носовой полости.

«Это самый высокий уровень сложности операций. Аневризм внутренней сонной артерии. Это самая крупная артерия в полости черепа, но она находится в непосредственной близости к полости носа, поэтому к ней доступ через нос будет наиболее прямой», - отметила Ксения Клименко, научный руководитель по оториноларингологии ЦКБ УДП РФ, кандидат медицинских наук.

Аневризм клипируется титановой клипсой, которая даже меньше заколки-невидимки. Мелочь, а спасает жизнь.

«Мне повезло, что мне подсказали, что здесь проводятся такие операции, потому что я ни за что бы не решилась, если бы мне провели через вскрытие черепа», - призналась пациентка Наталья Фламан.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рассказ об амбициозной задаче, стоящей перед ведомством - снизить показатели смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы до уровня менее 450 случаев на 100 тысяч человек к 2024 году. Своевременная диагностика и вот такие уникальные операции помогут людям в борьбе с опасными заболеваниями.

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