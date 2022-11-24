Мантуров заявил, что частные предприятия выполняют заказы по экипировке ВС РФ

Вице-премьер отметил готовность правительства размещать заказы по экипировке армии на частных предприятиях.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Немало частных предприятий в российских регионах подключились к работе по обеспечению экипировкой ВС РФ. Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров рассказал о сотрудничестве с малым и средним бизнесом по выполнению заказов для Минобороны.

«Большое количество частных предприятий, особенно в регионах, подключились к работе для обеспечения заказов по экипировке по графику, утвержденному с Министерством обороны», - отметил вице-премьер.

Мантуров подчеркнул, что правительство открыто для сотрудничества и готово рассматривать предложения бизнеса в изготовлении обмундирования для российских военнослужащих.

«Предприниматели имеют возможность обратиться со своими инициативами через представителей региональной власти, отвечающих за промышленную политику, чтобы их активно привлекали для исполнения заказов на период 2023-2024 годов», - рассказал Мантуров.

Кроме того, вице-премьер затронул тему соблюдения плана поставок вооружения и военной специальной техники и заявил, что «идет ритмичная поставка в рамках утвержденных графиков».