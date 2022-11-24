Путин и Судани обсудили развитие торгово-экономических связей

Владимир Путин поздравил Мухаммеда Судани с вступлением в должность премьер-министра Ирака.

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани и поздравил его с вступлением в должность. О состоявшемся разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

«Констатирован традиционно дружественный и конструктивный характер российско-иракского сотрудничества, выражен обоюдный настрой на его дальнейшее поступательное развитие в различных областях. Особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономических связей», - отметили в Кремле.

В телефонном разговоре лидеры двух стран дали положительную оценку работе в рамках ОПЕК+, позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка.