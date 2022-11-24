В Кремле сообщили, что Путин встретится с матерями военнослужащих-участников спецоперации
Путин встретится с матерями военнослужащих-участников спецоперации.
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин накануне Дня матери встретится с матерями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В преддверии Дня матери Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», - сообщили в Кремле.
День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году российские мамы принимают поздравления 27 ноября.