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Военные юристы обсудили в Петербурге правовое обеспечение деятельности ВС РФ

15:43 24.11.2022
Ежегодный сбор должностных лиц юридической службы ВС РФ пройдет 24-25 ноября на базе Центрального военно-морского музея.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Вопросы правового обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ обсуждаются военными юристами в Санкт-Петербурге.

«Основными задачами сборов является подведение итогов реализации приоритетных направлений деятельности юридической службы Вооруженных Сил, обмен накопленным опытом, определение основных задач на следующий год. При планировании сбора, мы исходили из задач поставленных перед Вооруженными Силами и необходимости их правового сопровождения», - сказал директор правового департамента МО Рф Олег Безбабнов.

Ежегодный сбор должностных лиц юридической службы ВС РФ пройдет 24-25 ноября в Северной столице на базе Центрального военно-морского музея, сообщает Минобороны России.

Специалисты юридической службы обсудят вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, вопросы прохождения военной службы, социальной защиты военнослужащих и их родных, вопросы, возникающие в ходе спецоперации на Украине.

Отличившимся военным юристам вручили подарки и почечные грамоты. В сборе принимают участие более 120 военных юристов, представляющих центральные органы военного управления, виды и рода войск ВС РФ, военные округа, флота, военно-учебные заведения. Подобные мероприятия проходят с 2013 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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