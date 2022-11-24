Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Благодаря нанесенным ракетным авиационным ударам были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции неонацистов и их бронированная техника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне специальной операции опубликовало Минобороны РФ.
По военным объектам и технике подразделений украинских националистов экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
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