Кинолог объяснил суть планируемого введения штрафов за выгул опасных пород собак без ошейника

По словам кинолога, обычные любители собак «не доводят до такой точности дрессировки», как профессионалы, работающие со служебными собаками.

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Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин в беседе со «Звездой» прокомментировал информацию о том, что до конца текущего года в Государственную думу РФ могут внести проект о штрафах за выгул опасных пород собак без ошейника.

Эксперт объяснил, что обычные любители собак «не доводят до такой точности дрессировки», как профессионалы, которые работают со служебными животными, поэтому есть необходимость выгуливать их на поводке.

«Это надо, конечно, чтобы на поводках ходили. Маленьких "декоративных" собак можно без намордников выводить, а вот крупных собак надо с намордником», - считает Фокин.

Кинолог также рассказал, что насколько опасна собака, не зависит от ее породы. Как объяснил Сергей Фокин, «опасность» животного зависит от ее возраста, с какого момента она начинает понимать.

Эксперт привел в пример среднеазиатских кавказских овчарок, которые до двух лет могут быть «паиньками». Однако, по мнению кинолога, поведение животного может резко измениться после достижения этого возраста.