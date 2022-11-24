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Настроить связь под огнем врага: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:06 24.11.2022
Правильно оценивая обстановку и оперативно принимая решения, бойцы ВС России успешно отражают атаки украинских радикалов, не допуская потерь среди личного состава.
Настроить связь под огнем врага: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач

© Минобороны России

Старший лейтенант Алексей Евстафьев

Старший лейтенант Алексей Евстафьев выполнял задачу по обеспечению связью подразделений ВС РФ, ведущих наступление на позиции украинских националистов. Совершая марш в район выполнения задачи, Алексей обнаружил диверсионную группу украинских националистов, готовившуюся атаковать колонну российской бронетехники.

Не растерявшись в сложной обстановке, старший лейтенант Евстафьев вместе со своим взводом открыл огонь по боевикам. В бою были уничтожены расчет ПТУР и до 20 националистов.

Благодаря умелому руководству подчиненными и мужественным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Алексея Евстафьева, планы боевиков были нарушены. Также был обеспечен выход бронетехники в заданный район без потерь.

© Минобороны России

Капитан Олег Смирнов, командир мотострелковой роты

В составе батальонно-тактической группы подразделение Олега Смирнова выполняло задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных националистических формирований.

На подступах к населенному пункту Олег Смирнов выявил опорный пункт украинских националистов во время продвижения по маршруту наступления российских подразделений.

Оценив ситуацию, капитан Смирнов грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности. После этого вместе с подчиненными он атаковал позиции украинских радикалов. В ходе боя подразделение под командованием капитана Олега Смирнова уничтожило четыре минометных расчета и до 30 националистов.

© Минобороны России

Капитан Расим Агасиев, начальник связи батальонно-тактической группы

Капитану Расиму Агасиеву была поставлена задача по организации связи в заданном районе. Найдя подходящее место для установки ретранслятора, группа связистов во главе с Расимом Агасиевым выдвинулась для достижения поставленной цели.

Однако, едва группа успела дойти до высоты, националисты по ней открыли массированный огонь. Группа Агасиева заняла укрытие, но в результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение и не мог самостоятельно выйти из зоны огневого поражения.

Оценив обстановку и понимая, что потеря связи не позволит командованию управлять подразделением, капитан Расим Агасиев оттащил в укрытие раненого военнослужащего.

Сам он продолжил монтаж оборудования под непрекращающимся огнем противника. Закончив установку, настройку и убедившись в том, что оборудование работает, капитан Расим Агасиев в составе группы вернулся обратно, выполнив боевой приказ и не допустив потерь среди личного состава.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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