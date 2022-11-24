Настроить связь под огнем врага: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Капитан Расим Агасиев, начальник связи батальонно-тактической группы

Капитану Расиму Агасиеву была поставлена задача по организации связи в заданном районе. Найдя подходящее место для установки ретранслятора, группа связистов во главе с Расимом Агасиевым выдвинулась для достижения поставленной цели.

Однако, едва группа успела дойти до высоты, националисты по ней открыли массированный огонь. Группа Агасиева заняла укрытие, но в результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение и не мог самостоятельно выйти из зоны огневого поражения.

Оценив обстановку и понимая, что потеря связи не позволит командованию управлять подразделением, капитан Расим Агасиев оттащил в укрытие раненого военнослужащего.

Сам он продолжил монтаж оборудования под непрекращающимся огнем противника. Закончив установку, настройку и убедившись в том, что оборудование работает, капитан Расим Агасиев в составе группы вернулся обратно, выполнив боевой приказ и не допустив потерь среди личного состава.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.