Опубликованы кадры с места взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
Пострадали 7 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщают экстренные службы.
© Видео: @YidInfoOfficial, Twitter © Фото: @YidInfoOfficial, Twitter
Рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме произошел взрыв, сообщается о большом количестве пострадавших.
Экстренные службы сообщают, что пострадали 7 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что взрыв прогремел 23 ноября утром. Кадры с места взрыва публикуют местные СМИ.