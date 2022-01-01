Три человека погибли в ДТП в Татарстане
Столкнулись два легковых автомобиля – водитель одной из машин, девушка 1998 года рождения, не справилась с управлением.
© Фото: Scott Rodgerson, Unsplash
Три человека погибли во время аварии на автодороге «Казань – Ульяновск» в Татарстане. Об этом сообщили в республиканском МВД.
ДТП произошло в Верхнеуслонском районе на четвертом километре упомянутой трассы. Столкнулись два легковых автомобиля – водитель одной из машин, девушка 1998 года рождения, не справилась с управлением.
«Не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение», - говорится в сообщении.
Трое пассажиров автомобиля, который совершил столкновение, скончались от полученных травм. О состоянии находящихся в другом авто не сообщается.