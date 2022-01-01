Облитая кислотой в Петербурге девушка вышла из комы и рассказала о самочувствии

Облитая кислотой в Санкт-Петербурге 16-летняя девушка вышла из комы и впервые рассказала о своем состоянии. Ее слова журналистам передал молодой человек, который пострадал вместе с ней.

Девушку и ее 18-летнего бойфренда 10 декабря на набережной канала Грибоедова облил кислотой бывший молодой человек. Пострадавшая получила химический ожог лица и роговиц, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей 3-й степени, составляющий 11% поверхности тела, и впала в кому. Недавно она очнулась и, по словам ее партнера, находится в сознании и может есть сама.

«Чувствует себя хорошо, глаза оба видят, но один хуже. Все понимает и осознает. Беспокоит неспокойный сон», - рассказал собеседник «КП-Петербург».

После инцидента девушка нуждается в операциях по пересадке кожи. Нападавший, 24-летний уроженец Твери, находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело. Известно, что мотивом преступления стала ревность.