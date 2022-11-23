Армия Армия Армия

«Артиллерийская математика» в действии: кадры стрельб «Градов» и «МСТА-Б» на полигоне в Белоруссии

Елена Сивонен
Марина Крижановская
05:01 23.11.2022
Артиллеристы орудийного расчета - наводчики, замковые, заряжающие - учатся действовать вместе как единый механизм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Невозможно заметить даже с нескольких метров тщательно замаскированную гаубичную батарею «Мста-Б». Смотрящие в небо 11-метровые стволы орудий - как одно целое с хвойным лесом. Впрочем, лишь до первого выстрела. Артиллеристы кричат: «Орудие! Выстрел!».

«Всего несколько секунд тишины - и на полигоне Белоруссии снова шумно. Благодаря точной и быстрой работе боевых расчетов. Они выполняют огневые задачи», - показала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Стрельба из закрытых позиций на 7,5 километров. Один снаряд может уничтожить все в радиусе до 200 метров: разрушить долговременные огневые точки противника, его полевые сооружения, подавить пункты управления.

Есть такое понятие «артиллерийская математика» - корректировка огня, расчет данных для стрельбы. От этого зависит выбор типа снаряда и заряда к нему, а в конечном итоге - поражение цели.

Еще важна слаженность в работе. В орудийном расчете все - наводчики, замковые, заряжающие - должны действовать вместе как единый механизм.

«Если не будет слаженности, расчет будет путаться и не знать, за что схватиться. Время заряжания увеличится намного», - пояснил командир взвода с позывным «Сом».

© ТРК "Звезда"

Командир артиллерийской батареи с позывным «Батя» рассказал, для чего нужна взаимозаменяемость в расчете.

«Каждый номер расчета должен быть взаимозаменяем: то есть наводчик должен уметь работать и за командира орудия, и за заряжающего. Это делается для того, чтобы в случае заболевания какого-нибудь военнослужащего, он мог выполнить его обязанности», - сообщил он.

Слаженность действий отрабатывают и расчеты реактивных «Градов». Бойцы получают целеуказания, меняющиеся после каждого залпа. Наводятся и нажимают кнопки пуска. Кабина вздрагивает от оглушающего рева, небо озаряют языки пламени.

«Реактивная система залпового огня "Град" - мощное оружие с площадью поражения, измеряющейся гектарами. Оно способно подавить практически любую цель», - указала корреспондент.

Продолжительность полного залпа - это 40 снарядов на каждую установку - всего 20 секунд. Его с лихвой хватит на то, чтобы уничтожить целое подразделение противника. И эти расчеты уже готовы к выполнению любых поставленных задач. Попадания точные.

«Каждый должен знать свои боевые задачи: кто за что должен отвечать. Тогда все будет хорошо и будем укладываться в свое время», - отметил старший наводчик Олег Тухарев.

Боевые расчеты продолжают осваивать алгоритмы ведения артиллерийского огня. Занятия на полигонах Белоруссии проходят ежедневно. Результатами как бойцы, так и командиры довольны. Теперь перед артиллеристами ставят новую задачу - делать все так же технично, но в два раза быстрее.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Артиллерийская математика» в действии: кадры стрельб «Градов» и «МСТА-Б» на полигоне в Белоруссии
02:28 В стране и мире
Вашингтон разрешил поставки российской нефти ряду стран ЕС
22:59 В стране и мире
Ледяной дождь в столице повторил рекорд влажности 1965 года
20:40 Спорт
«Манчестер Юнайтед» заявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду
19:57 В стране и мире
Путин и Алиев обсудили по телефону вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе
Популярное
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.