«Артиллерийская математика» в действии: кадры стрельб «Градов» и «МСТА-Б» на полигоне в Белоруссии

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Невозможно заметить даже с нескольких метров тщательно замаскированную гаубичную батарею «Мста-Б». Смотрящие в небо 11-метровые стволы орудий - как одно целое с хвойным лесом. Впрочем, лишь до первого выстрела. Артиллеристы кричат: «Орудие! Выстрел!».

«Всего несколько секунд тишины - и на полигоне Белоруссии снова шумно. Благодаря точной и быстрой работе боевых расчетов. Они выполняют огневые задачи», - показала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Стрельба из закрытых позиций на 7,5 километров. Один снаряд может уничтожить все в радиусе до 200 метров: разрушить долговременные огневые точки противника, его полевые сооружения, подавить пункты управления.

Есть такое понятие «артиллерийская математика» - корректировка огня, расчет данных для стрельбы. От этого зависит выбор типа снаряда и заряда к нему, а в конечном итоге - поражение цели.

Еще важна слаженность в работе. В орудийном расчете все - наводчики, замковые, заряжающие - должны действовать вместе как единый механизм.

«Если не будет слаженности, расчет будет путаться и не знать, за что схватиться. Время заряжания увеличится намного», - пояснил командир взвода с позывным «Сом».