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Выйти из зоны комфорта: в Госдуме предложили отрегулировать деятельность психологов

Елизавета Потейчук
Наталья Панталёва
22:39 23.11.2022
Популярность психологической помощи в стране растет, а с ней и число псевдоспециалистов. В интернете количество предложений психологической помощи бьет рекорды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 26.mchs.gov.ru
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Елизавета Чермакова обратилась к специалисту за помощью, однако получила совсем не то, что ожидала. Известная в сети психолог Дарья Бондарь не только, по словам девушки, не помогла, но сделала только хуже.

«Я решила прекратить с ней психотерапию, потому что мне не помогало. Она мне присылала какие-то сообщения. Я ей не отвечала, и ее возможно это разозлило. Это была какая-то насмешка и стеб надо мной. Я никак не ожидала, что психотерапевт может выложить такое в сеть и издеваться по сути», - рассказала пострадавшая.

Лиза рассказала свою историю в соцсетях. Ее поддержали десятки людей и даже создали петицию, чтобы Дарье Бондарь запретили проводить психологические сеансы. Позже Дарья написала пост с извинениями и продолжила практику. Сотни других женщин и мужчин теперь задают ей свои вопросы в надежде обрести психологическую помощь, но получают нестандартные рекомендации.

«Если тебя не устраивает такая житуха, чтобы ныкаться где-то, ныкаться от людей, то нужно переезжать в Питер, в Москву, в Сан-Франциско, идеально. Будешь ходить, прямо вообще... Еще других щемить», - советует Дарья Бондарь на своем YouTube-канале.

Когда Бондарь увидела материал нашего телеканала в дневном эфире, пали последние психологические барьеры. Специалист широкого психологического профиля пообещала найти наших журналистов и передать их личные данные «нужным людям», а также гарантировала смерть в безвестности.

Популярность психологической помощи в стране растет, а с ней и число псевдоспециалистов. В интернете количество предложений психологической помощи бьет рекорды. Но многие из этих психологов не имеют профильного образования и честно заявляют, что они отлично справляются без него. «Звезде» удалось связаться с одним из таких инженеров человеческих душ.

«Для таких вещей сертификаты не нужны. Они, наоборот, скорее мешают. Я сейчас с девушкой работаю. Она 12 лет сидела на таблетках, три года работала с психотерапевтом, отдала 3 миллиона, психанула! Говорит мне: «Я отнесла три миллиона, мне не помогает». И вот, мы с ней три недели поработали и она уже не пьет таблетки, с мужем все наладилось, там любовь-морковь», - говорит коуч.

Специалисты психологического центра МЧС работают на месте катастроф. Они проходят несколько этапов профессиональной подготовки, в том числе десятки тестов на профпригодность и личные качества. И только после жесткого отбора их допускают до работы. Страшные ДТП, техногенные катастрофы, теракты - здесь психологи нужны не меньше чем, например, бригады скорой помощи, ведь если человек не пострадал физически, - это не значит, что ему не нужна психологическая помощь. Специалисты работают круглосуточно в любое время дня и ночи. К ним обращаются по телефону или онлайн в острых кризисных состояниях.

Определить квалифицированного психолога можно прямо во время сеанса. Например, специалист не должен давать советы. По мнению эксперта, это неправильно, потому что он не имеет права вторгаться в личное пространство.

«У каждого психолога есть свой уровень и свой клиент, с которым он работает, это как повар, кому-то нравится один, кому-то - другой. Квалифицированный психолог, он вообще советы не дает. Советы может давать на кухне подружка или друг. Для этого есть специально психологические инструменты, давно изобретенные, изученные», - считает клинический психолог Иван Самуэлян.

В России пока не существует закона, который регулирует психологическую помощь. Вести практику может кто угодно, и ответственности можно не бояться. Такое положение дел надо менять, и с этим согласны в самом психологическом сообществе.

«Сегодня встречаются уголовные дела по вопросам некачественной псих помощью. Это шарлатанство. Вместе со специалистами МЧС, с психологами МГУ мы работаем над текстом законопроекта, который в ближайшее время увидит свет», - сказала заместитель председателя государственной думы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова.

В документе пропишут, кто может оказывать психологическую помощь, укажут ее точное определение, и пояснят, чем отличается психолог от психиатра, и может ли он выписывать лекарства.

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