В России разрешили с 1 декабря устанавливать в квартирах хаммамы и солярии

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В России разрешили устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины в квартирах многоэтажных зданий с 1 декабря 2022 года. МЧС России изменило нормы пожарной безопасности для многоэтажных жилых домов. Нововведения прописаны в приказе МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

На русские бани и сауны в квартирах в России по-прежнему действует запрет. Кроме того, нормы пожарной безопасности запрещают использовать квартиры под мебельные магазины, а также салоны по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.

В квартирах нельзя также оборудовать химчистку, прачечную, а также склады оптовой или мелкооптовой торговли и предприятия бытового обслуживания с применением легковоспламеняющихся веществ. Исключение составляют небольшие парикмахерские, косметические салоны и мастерские по ремонту часов общей площадью до 300 «квадратов».