Трамп назвал ужасным прецедентом решение суда о передаче его налоговых деклараций Конгрессу

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением суда о придаче огласке его налоговых деклараций. Накануне Верховный суд США одобрил передачу налоговых деклараций Трампа членам комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса, что вызвало гневную публикацию бывшего хозяина Белого дома в соцсети.

«Удивляет ли кого-нибудь, что Верховный суд принял решение против меня, они всегда так делают! Это беспрецедентно - передавать налоговые декларации. Это создает ужасный прецедент для будущих президентов», - процитировал телеканал Fox News публикацию Трампа.

Трамп под разными предлогами неоднократно отказывался выкладывать в общий доступ свои налоговые декларации, игнорируя требования политических оппонентов. По данным американских СМИ, американские законодатели хотят убедиться, что Трамп исправно платит подоходный налог.