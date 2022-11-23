В Подмосковье возведут крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды к концу 2029 года

© Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что в Подмосковье к концу 2029 года планируют создать крупнейшее в Восточной Европе производство бутилированной воды. Воробьев посетил завод «Святой источник» в Дмитровском округе, который, по его словам, является лидером по продаже бутилированной воды.

«Завод "Святой источник" - лидер по продаже бутилированной воды. Сейчас здесь производят полмиллиарда бутылок в год, а собираются - миллиард. Хочу поблагодарить инвесторов за то, что реализуют такой масштабный проект у нас в регионе. И, конечно, самое главное - люди, которые работают на предприятии. Это компетентные сотрудники, обладающие всем необходимым, чтобы управлять сложными линиями», - цитирует губернатора телеканал «360».

Отмечено, что в новый проект планируется вложить в общей сложности десять миллиардов рублей. В настоящее время предприятие насчитывает порядка 200 рабочих мест, причем 80% сотрудников - это местные жители.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что в регионе появился пятый поселок для врачей - под него выделили землю в Воскресенске. Так, в Новоявленском квартале выделили около девяти гектаров для строительства частных домов, детской площадки, школы и поликлиники.