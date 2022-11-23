На Украине предложили запретить деятельность РПЦ

По словам депутата Ирины Фриз, запрещающий закон направлен на «обеспечение порядка и предотвращение угроз нацбезопасности».

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В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет деятельности Русской православной церкви на территории страны. Как заявила депутат украинского парламента Ирина Фриз, закон направлен на «обеспечение порядка и предотвращение угроз нацбезопасности».

«Зарегистрировали проект закона, имеющего целью запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины. Также данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, иных вопросах РПЦ», - написала Фриз в соцсетях.

В мае Украинская православная церковь приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости. Кроме того, Собор также выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно специальной военной операции России по защите республик Донбасса.