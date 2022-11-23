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«Дым из-под крыши повалил»: очевидец рассказала подробности пожара в Солнечногорске

Игнат Далакян
12:54 23.11.2022
По словам очевидца, в подвале здания находятся два котла, работающих на дизельном топливе, поэтому эвакуировали людей не только из хостела, но и из соседних зданий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Очевидец рассказала «Звезде» подробности пожара в хостеле подмосковного Солнечногорска.

Как вспоминает женщина, возгорание началось с крыши.

«Дым прямо из-под крыши повалил. Потом стало все сильнее и сильнее гореть. Потом пламя уже», - поделилась очевидец.

Местная жительница рассказывает, что там устанавливали трубы вентиляции, резали их болгаркой или автогеном, искра попала на утеплитель крыши, затем произошло возгорание.

По словам очевидца, в подвале здания находятся два котла, работающих на дизельном топливе, поэтому эвакуировали людей не только из хостела, но и из соседних зданий.

«Потом нас эвакуировали. Директор подошел и сказал: "все, собирайте вещи, все выходим метров за 200-300". Ну, мы и все вышли», - вспоминает процесс эвакуации женщина.

Напомним, что утром 23 ноября поступило сообщение о пожаре в районе деревни Дубровки в Подмосковье. К тушению пожара были привлечены 61 человек и 18 единиц техники.

На данный момент открытое горение в хостеле в Подмосковье ликвидировано. Пострадавших нет.

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«Дым из-под крыши повалил»: очевидец рассказала подробности пожара в Солнечногорске
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