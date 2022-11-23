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Умер российский бобслеист Максим Баньков

Алексей Курильченко
12:14 23.11.2022
Спортсмен скончался в возрасте 24 лет после тяжелой болезни.
Умер российский бобслеист Максим Баньков
© Фото: Максим Баньков Вконтакте
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Российский бобслеист Максим Баньков умер в возрасте 24 лет. Спортсмен скончался после тяжелой болезни.

«Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею Максим Баньков. Ему было всего 24 года. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей», - сообщается на сайте Федерации бобслея России.

Баньков входил в юниорскую сборную России. Он был кандидатом в мастера спорта. Федерация бобслея выразила соболезнования родным и близким бобслеиста.

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