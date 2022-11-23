Экс-министра образования Украины обвинили в госизмене

Утверждается, что якобы он сотрудничал с представителями властей Херсонской и Запорожской области, а также с ФСБ России.

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Бывший украинский министр образования и науки Дмитрий Табачник киевскими властями подозревается в государственной измене. Об этом объявлено офисом генерального прокурора Украины.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый министр якобы сотрудничал с представителями властей Херсонской области (врио губернатора Владимиром Сальдо) и Запорожской области (врио губернатора Евгением Балицким).

Также офис генпрокурора Украины утверждает, что Табачник будто бы взаимодействовал с представителями ФСБ России. Были опубликованы телефонные номера и указано, что общение производилось через мессенджер Telegram.

В конце октября президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева подозревали в государственной измене. Его задержали и отвезли в Киев под конвоем.

Вместе с тем 22 ноября СБУ начали проводить якобы «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре. Позже обыски в Киево-Печерской лавре прокомментировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что в условиях эскалации конфликта злоба выплескивается на тех, кто беззащитен и виновен тем, что поклоняется тем же святым.