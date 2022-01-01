От Владивостока до Калининграда: вся Россия встретила 2022 год

Новый, 2022-й год, наступил на всей территории России. Последними его встретили жители Калининградской области - самого западного региона России, где праздник наступил в 1.00 мск.

Массовые мероприятия, в том числе проведение фейерверка, в Калининградской области в новогоднюю ночь не проводятся, уточнили в администрации региона. Причина - ограничения в связи с распространением коронавируса.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с новогодним обращением к россиянам. В своей речи глава государства отметил колоссальные вызовы, с которыми страна столкнулась в уходящем году.