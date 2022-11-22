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За отвагу и спасение погибавших: мотострелков ЗВО наградили в зоне спецоперации

05:00 22.11.2022
Госнаграды РФ - орден Мужества, медали «За отвагу», Георгиевский Крест IV степени и медали «За спасение погибавших» - были вручены сержантам, старшинам и офицерам мотострелкового соединения ЗВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), среди которых есть призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, были удостоены государственных наград. Кадры награждения опубликовало Минобороны России.

К боевыми государственным наградам были представлены военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и самоотверженность в зоне спецоперации. Перед отправкой в район боевых действий все мобилизованные прошли необходимую подготовку на полигонах и в учебных центрах.

Под обстрелами артиллерии противника представители командования вывезли госнаграды. В редкие минуты затишья перед очередными боями вручили их проявившим мужество и героизм сержантам, старшинам и офицерам мотострелкового соединения ЗВО.

© Минобороны России

Заместитель командира одного из мотострелковых соединений ЗВО на передовой вручил наиболее отличившимся военнослужащим ЗВО орден Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, а также медали «За спасение погибавших». Он поблагодарил бойцов за личный вклад в общее дело, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Удостоившиеся государственной награды командиры подразделений во время проведения спецоперации смогли отбить атаку противника но одном из направлений. Получившие медали «За спасение погибавших» вовремя смогли оказать медицинскую помощь раненым товарищам и эвакуировать их в безопасное место.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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