За отвагу и спасение погибавших: мотострелков ЗВО наградили в зоне спецоперации

Госнаграды РФ - орден Мужества, медали «За отвагу», Георгиевский Крест IV степени и медали «За спасение погибавших» - были вручены сержантам, старшинам и офицерам мотострелкового соединения ЗВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), среди которых есть призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, были удостоены государственных наград. Кадры награждения опубликовало Минобороны России.

К боевыми государственным наградам были представлены военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и самоотверженность в зоне спецоперации. Перед отправкой в район боевых действий все мобилизованные прошли необходимую подготовку на полигонах и в учебных центрах.

Под обстрелами артиллерии противника представители командования вывезли госнаграды. В редкие минуты затишья перед очередными боями вручили их проявившим мужество и героизм сержантам, старшинам и офицерам мотострелкового соединения ЗВО.