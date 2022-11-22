За отвагу и спасение погибавших: мотострелков ЗВО наградили в зоне спецоперации
Отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), среди которых есть призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, были удостоены государственных наград. Кадры награждения опубликовало Минобороны России.
К боевыми государственным наградам были представлены военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и самоотверженность в зоне спецоперации. Перед отправкой в район боевых действий все мобилизованные прошли необходимую подготовку на полигонах и в учебных центрах.
Под обстрелами артиллерии противника представители командования вывезли госнаграды. В редкие минуты затишья перед очередными боями вручили их проявившим мужество и героизм сержантам, старшинам и офицерам мотострелкового соединения ЗВО.