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В «Автоторе» рассказали, когда авторынок может вернуться к докризисным показателям

Анастасия Бобылева
03:10 22.11.2022
При нынешних темпах восстановления производства авторынок восстановится до прежнего уровня не раньше 2028 года. Если темп замедлится, то восстановление может занять ещё больше времени.
В «Автоторе» рассказали, когда авторынок может вернуться к докризисным показателям
© Фото: Bulkin Sergey news.ru via Globallookpress.com
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В Калининградском «Автоторе» заявили, что российский авторынок сможет вернуться к докризисному уровню не ранее 2028 года, если темпы восстановления отрасли останутся прежними. Об этом сообщил глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

«Мы верим, что он восстановится, сказать когда - дело очень неблагодарное. Если все будет хотя бы так, как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад», - цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в сфере автопромышленности нужна кооперация, и стратегия отрасли от Минпромторга РФ должна это учесть. В данный момент производство разобщено, и электроника, нефтехимическая продукция для автомобилей, литье производятся отдельно.

«Должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации. Ну, локализовали производство на 70%: сварка, окраска, которые требуют больших инвестиций. Локализовали, а автомобиль ушел и куда это все?», - заявил Горбунов.

Ранее автоэксперт рассказал, где в условиях санкций можно найти недорогие автомобили. Он отметил, что в этом могут помочь зарубежные аукционы по продаже б/у машин, а в перспективе подобным образом могут начать продавать и новые автомобили.

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