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Штурмуя вражеские укрепрайоны: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине

00:00 23.11.2022
Российские военнослужащие ежедневно проявляют мужество, самоотверженность и силу духа, сталкиваясь с украинскими неонацистами при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.
Штурмуя вражеские укрепрайоны: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Старший сержант Алексей Зудеев

Минометный расчет под командованием старшего сержанта Алексея Зудеева выполнял задачу по поддержке российских подразделений, штурмовавших укрепленный район украинских националистов.

Минометный расчет под командованием Алексея обстреливал объекты боевиков, поддерживая наступательные действия российских военнослужащих. Обнаружив позиции минометного расчета, противник открыл по ним ответный огонь.

Несмотря на попытки противника подавить минометную точку, Алексей принял решение работать с данной позиции. Он понимал, что смена позиций приведет к временному прекращению минометной поддержки наступающих военнослужащих.

Минометчики под командованием старшего сержанта Алексея Зудеева, рискуя жизнями, продолжали поражать позиции укрепрайона. В результате, понеся существенные потери, националисты оставили укрепрайон и отступили вглубь обороны.

© Минобороны России

Майор Дмитрий Обийко

Вместе с группой военнослужащих майор Дмитрий Обийко обеспечивал безопасность передвижения колонны с гуманитарным грузом на освобожденные от украинских националистов территории.

Стремясь воспрепятствовать налаживанию мирной жизни в освобожденных населенных пунктах, вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку атаковать колонну силами диверсионно-разведывательной группы.

Дмитрий мгновенно оценил ситуацию, переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков. Таким образом он дал возможность колонне набрать ход и выбраться из-под огня противника.

Благодаря смелым и решительным действиям майора Дмитрия Обийко диверсионная группа украинских националистов отступила, понеся потери. Это позволило колонне с гуманитарной помощью прибыть в заданный район своевременно и без потерь.

© Минобороны России

Гвардии капитан Сергей Беляев, командир противотанкового взвода

В составе батальонной тактической группы ВС РФ противотанковый взвод под командованием гвардии капитана Сергея Беляева выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов.

Обороняя поселок, националисты нанесли удар по позициям российских войск с применением артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Грамотно руководя действиями подчиненных, гвардии капитан Сергей Беляев в бою наносил прицельные удары по объектам боевиков.

От разорвавшегося рядом снаряда РСЗО Сергей получил множественные осколочные повреждения головы и конечностей.

Невзирая на полученные ранения, он эвакуировал раненых товарищей с линии ведения огня, продолжил руководить подчиненными и вести бой с националистами. Только после того, как поставленная задача была выполнена, а населенный пункт освобожден, гвардии капитан Сергей Беляев принял решение на эвакуацию.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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