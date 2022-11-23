Штурмуя вражеские укрепрайоны: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
Российские военнослужащие ежедневно проявляют мужество, самоотверженность и силу духа, сталкиваясь с украинскими неонацистами при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.