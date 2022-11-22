Ледяной дождь в столице повторил рекорд влажности 1965 года

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Ледяной дождь, обрушившийся на столицу 22 ноября, повторил рекорд влажности для этого дня 1965 года - в течение суток в Москве выпало восемь миллиметров осадков. Своими наблюдениями поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года», - написал Леус в своем Telegram-канале.

Ранее МЧС России предупредило о неблагоприятных погодных условиях для Москвы и Подмосковья на 22 и 23 ноября.