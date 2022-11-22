«Манчестер Юнайтед» заявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду
Английский футбольный клуб расстался с Роналду.
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию», - сообщила пресс-служба клуба в Twitter.
Администрация клуба поблагодарила спортсмена за работу в команде и «его огромный вклад в игру». Роналду забил 145 голов в 346 матчах за клуб.
Ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану португальский футболист выступил с резкой критикой клуба «Манчестер Юнайтед».