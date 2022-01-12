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В ООН лишили права голоса Иран и Венесуэлу

Иван Линдеманн
21:48 12.01.2022
Эти страны временно лишены права голоса из-за задолженности по взносам в операционный бюджет организации.
В ООН лишили права голоса Иран и Венесуэлу
© Фото: pexels.com
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Несколько государств лишились права голоса в Генеральной ассамблее ООН. Об этом сказано в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш.

Речь идет о Вануату, Венесуэле и Иране. Эти страны временно лишены права голоса из-за задолженности по взносам в операционный бюджет организации.

Также лишены права голоса Антигуа и Барбуда, Республика Конго, Гвинея, Папуа-Новая Гвинея и Вануату. Об этом также говорится в письме Гутерриша на имя председателя Генеральной Ассамблеи Абдуллы Шахида, содержание которого приводит Associated Press.

Решение принято, исходя из Устава ООН, согласно которому страны, чья задолженность превышает сумму взносов за два года, теряют право голоса. Вместе с тем Ассамблея имеет право решить, что неуплата произошла по причинам, которые не зависят от члена организации, и в этом случае государство может продолжать голосовать.

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