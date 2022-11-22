Советник президента РФ заявил о планах перевести в открытый доступ рукописи Льва Толстого

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Огромный массив рукописей Льва Толстого планируется оцифровать и выложить в открытый доступ. Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал о планах к 200-летию со дня рождения Льва Толстого.

«Мы, конечно, мечтаем о том, чтобы в Москве появилось специальное хранение рукописей Толстого. Может быть, это самый глобальный проект, который мы будем пытаться реализовать... Мечта есть, чтобы где-то в центре Москвы, в районе Пречистенки, появилось открытое хранение, насколько это возможно, рукописей Толстого. Это глобальный проект, о котором можно только мечтать. Мы попытаемся реализовать и его», - заявил Владимир Толстой.

Сейчас рукописи Льва Толстого - дневники, письма, черновики, деловые бумаги с его автографами - хранятся в Стальной комнате Государственного музея Л.Н. Толстого на Пречистенке. Доступ к этим документам имеют только специалисты. Цель нового проекта - оцифровать рукописи и сделать их общедоступными.

«Права наследия есть у всех, и ни у кого не нужно спрашивать разрешения. Толстой дал это все всему миру, всем исследователям. Хорошо, что есть эти пять лет (в 2028 году исполнится 200 лет со дня рождения Л.Н. Толстого. - Прим. ред.). Надо максимально постараться за эти годы сделать это доступным», - резюмировал Владимир Толстой.

Напомним, что уже несколько лет продолжается оцифровка 90-томного полного собрания сочинений Льва Толстого. На портале «Слово Толстого» уже доступны 3 000 сочинений из 10 тысяч, на сайте имеются система поиска, справочники и словари.