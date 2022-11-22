СПЧ РФ заявил, что фиксирует все случаи нарушения Киевом прав военнопленных

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Совет по правам человека при президенте РФ выступил с заявлением об очередном нарушении прав российских военнопленных со стороны украинских войск и нацформирований. Об это сообщила пресс-служба СПЧ РФ.

«Российские правозащитники намерены и впредь фиксировать все случаи появления информации о казнях, пытках и негуманном обращении с пленными со стороны украинских националистов. В том числе это касается видеозаписи о расстреле безоружных россиян, появившейся в Telegram-каналах 22 ноября. Собранные сведения будут включаться в очередной бюллетень, посвященный нарушениям прав человека украинскими войсками и нацформированиями», - отмечено в Telegram-канале СПЧ РФ.

Это уже не первый случай зверств со стороны украинских боевиков, и каждое подобное преступление СПЧ фиксирует и направляет информацию в международные структуры, общественные организации, иностранные посольства и ведущие СМИ.

«Ранее несколько обращений о зверствах ВСУ Валерий Фадеев направил в профильные международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и другие). Целый ряд фактов уже был подтвержден и признан на уровне ООН», - подчеркнули в СПЧ РФ.

Напомним, что по информации Минобороны РФ, украинские боевики намеренно расстреляли 10 российских военнопленных, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих, а СПЧ переслал видео казни в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста.