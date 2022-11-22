Станция МЦД-1 «Славянский бульвар» погрузилась во мрак после отключения света: видео

В Дептрансе Москвы отметили, что в настоящее время станция работает в штатном режиме.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Станция «Славянский бульвар» первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) работает в штатном режиме. Напомним, ранее сообщалось, что на станции пропал свет, на движение поездов ситуация не повлияла.

В столичном департаменте транспорта добавляли, что, невзирая на отключение энергоснабжения, на станции были открыты турникеты для свободного прохода пассажиров к поездам и выходам.

«Станция МЦД Славянский бульвар работает в штатном режиме. Кассы, билетные автоматы и турникетные линейки запущены в работу», - информирует Дептранс у себя в Telegram.

В прошлом году неизвестный угрожал взорвать гранату на станции метро «Славянский бульвар». Позднее выяснилось, что задержанный был пьян, а изъятые у него гранаты не представляли серьезной опасности, так как были предназначены для игры в страйкбол.

