Замминистра обороны Мизинцев проверил ход выполнения ГОЗ в Свердловской области

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Замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Свердловской области. Об этом сообщает российское военное ведомство.

Во время поездки в войска Центрального военного округа Мизинцев проинспектировал производственные мощности и цеха. Ему доложили о реализуемых проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и реконструкцию производственных объектов.

Замминистра проверил участки завершающих операций, на которых проводится контроль продукции, а также цеха, автоматизированные линии изготовления корпусов изделий, станки с автоматизацией процессов загрузки и выгрузки деталей.

Также Мизинцев наградил отличившихся сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса. Замминистра вручил работникам госнаграды за вклад в укрепление обороны страны, в решение задачи по увеличению выпуска продукции по гособоронзаказу и высокие заслуги в труде.

Ранее в Минобороны России сообщили о продолжении наступательных действий нашими войсками на Донецком направлении. За сутки на данном направлении было уничтожено более 120 украинских боевиков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов