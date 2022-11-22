В Таиланде возле полицейского участка произошел взрыв: видео

По меньше мере один человек погиб в результате подрыва автомобиля.

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Возле полицейского участка на юге Таиланда произошел взрыв. По меньшей мере один человек погиб, более 20 получили ранения. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции сообщило агентство Reuters.

Как передает агентство, был взорван заминированный автомобиль. Согласно словам представителя местной полиции, на данный момент расчищается территория.

Правоохранительные органы предполагают, что число жертв может вырасти, как отмечает агентство.