«Тут полно профессионалов»: военнослужащий РФ об обстановке в Запорожье

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Военнослужащий с позывным Борода в беседе с корреспондентом «Звезды» Владиславом Кустовым рассказал о ситуации на Запорожском направлении. Боец отметил, что украинские националисты предпринимают попытки прорыва, однако профессиональные российские военные успешно отражают эти атаки.

«Мы отрабатываем здесь безошибочно, не даем им вздохнуть. У них нет возможности высунуться. Тут полно профессионалов - наши офицеры, наши контрактники, без таких людей не выиграешь... Боевики здесь предпринимают попытки продавить, но мы их быстро пресекаем. Наводчик, заряжающий и мехвод были мобилизованы. Офицеры и контрактники нас так обучили, что мы способны все самостоятельно выполнить. И они уверены, что мы не оплошаем. Большая благодарность Министерству обороны, что взрастило таких офицеров», - рассказал военнослужащий.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о том, как применяется ЗРК «Стрела-10» в зоне спецоперации. Время реакции у зенитно-ракетных комплексов ближнего действия превосходное, это позволяет подразделениям противовоздушной обороны ВДВ надежно защищать небо.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов