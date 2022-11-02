Курсанты Военно-медицинской академии победили в Международной студенческой олимпиаде
Второе место досталось сборной команде Сеченовского университета, а третье место заняла сборная команда Казанского ГМУ.
© Фото: Минобороны России
Курсанты Военно-медицинской академии победили в Международной студенческой олимпиаде, сообщает Министерство обороны РФ. Интеллектуальные состязания прошли на базе Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде.
В олимпиаде участвовали студенты-медики из разных городов России - Москвы, Петербурга, Казани, Самары, Саратова, Чебоксар, Саранска, Перми и Нижнего Новгорода. Также среди участников - студенты Андижанского медицинского института из Узбекистана.