Армия Курсанты Военно-медицинской академии победили в Международной студенческой олимпиаде Второе место досталось сборной команде Сеченовского университета, а третье место заняла сборная команда Казанского ГМУ. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Курсанты Военно-медицинской академии победили в Международной студенческой олимпиаде, сообщает Министерство обороны РФ. Интеллектуальные состязания прошли на базе Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде. В олимпиаде участвовали студенты-медики из разных городов России - Москвы, Петербурга, Казани, Самары, Саратова, Чебоксар, Саранска, Перми и Нижнего Новгорода. Также среди участников - студенты Андижанского медицинского института из Узбекистана. «Программа соревнований включала в себя тестирование, прохождение станций "Интерпретация лабораторных данных", "Интерпретация данных визуализирующих методов", "Терапия ургентных ситуаций в эндокринологии", "Клинический случай", веселую станцию "Эндокринный калейдоскоп" и конкурс капитанов, в котором участники должны были поставить диагноз обратившимся к ним на прием пациентам», - говорится в сообщении Минобороны. © Минобороны России Лучше всех выступили студенты Военно-медицинской академии из Северной столицы. Они завоевали первое место, набрав 2 050 баллов. Второе место заняла сборная Сеченовского университета. Студенты столичного вуза показали результат в 1 850 баллов. Третье место досталось команде Казанского ГМУ с 1 500 баллами. © Минобороны России Победителям и участникам вручили почетные дипломы и сертификаты. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика